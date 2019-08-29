طلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية ينسقون رغباتهم بـ"هندسة القاهرة"

ينسق طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وطلاب الشهادات الفنية، رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى من خلال معامل الحاسب الآلى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إذ يقدم الخدمة مجموعة من الموظفين المدربين على العملية مجانا بشكل كامل للطلاب.

قررت وزارة التعليم العالى واللحث العلمى، فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 لتسجيل رغباتهم وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.

وأضافت الوازارة، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم فى مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.