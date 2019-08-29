طلاء 971 واجهة منزل بالشرقية باللون الموحد البيج الفاتح

الشرقية-إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الإنتهاء من تنفيذ طلاء 971 واجهة مبنى باللون الموحد للعقارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لتطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة والتى تشمل تطوير المناطق العشوائية وتركيب بلاط الأنترلوك ودهان البلدورات ورفع كفاءة ورصف الطرق ، ورفع وإزالة اللافتات واللوحات غير المرخصة من على العمارات والشوارع والميادين حفاظاً على الصورة البصرية والجمالية للمحافظة.

كانت مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالديوان العام انتهت من تنفيذ خطة طلاء واجهات المبانى والنوافذ باللون الموحد البيج الفاتح لعدد 971 واجهة مبنى من إجمالى 6119 مبنى بنسبة تنفيذ 15.8% من إجمالى المبانى المستهدف طلاءها بنطاق المحافظة. وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء على سرعة الإنتهاء من أعمال طلاء واجهات المباني للعقارات باللون الموحد, مضيفاً إنه لن يتم قبول أى طلبات للتصالح لأصحاب المبانى المخالفة والمقامة بدون صدور تراخيص بناء إلا بعد تشطيب الواجهات الخاصة بها . وتستمر مراكز ومدن المحافظة فى تنفيذ أعمال طلاء وجهات المبانى ، وذلك حفاظاً على الصورة البصرية للمنطقة ككل وللحفاظ على الوجه الحضارى لمدن المحافظة.

ومن جانب آخر، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق إسم الزعيم الراحل سعد زغلول على مدرسة العاشر من رمضان للتعليم الأساسي التابعة للإداره التعليمية بالعاشر من رمضان .

وأكد محافظ الشرقية، أن إطلاق إسم الزعيم الراحل سعد زغلول على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية وعطاء لنيل إستقلال الوطن والدفاع عن عزته وكرامته.

ويأتي هذا القرار بناءاً علي الطلبات المقدمة إلى المحافظ وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليميه بالعاشر من رمضان ليصدر قرار المحافظ بإطلاق إسم الزعيم الراحل سعد زغلول علي مدرسة العاشر من رمضان للتعليم الأساسي.

كما تمكنت إدارة المرور الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف من ضبط 46 سيارة أجرة "تاكسي – سرفيس - ميكروباص"، مخالفة مابين مخالفات متنوعة" عدم تشغيل العداد - عدم الإلتزام بتعريفة الركوب – تعطيل حركة المرور – عدم الإلتزام بخط السير "، وتم سحب الرخصة وتحرير محضر جنحة مرورية للسائق المخالف، ذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة لإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون على المخالفين .

أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على المواقف العمومية وسيارات الأجرة "التاكسي – السرفيس" للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، قائلاً لن نترك المواطن فريسه أمام جشع معدومي الضمير.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية بمدينة الزقازيق للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب المحددة والإلتزام بفتح البنديره وتشغيل العداد والإنتظار وعدم السماح بإستغلال المواطنين.

وطالب المواطنين بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف وتحمل مسئولياتهم وعدم الإستجابة لإبتزاز السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين على الأرقام الآتية : - الخط الساخن للمرور2262250 - الإدارة العامة للمواقف 2315974 - غرفة الأزمات والكوارث 2303693 - بوابة الشكاوى الحكومية 16528.