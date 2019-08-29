ضبط 785 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط 3 متهمين وضبط 785 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 191هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط 42 هاربين من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 404 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 145 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.