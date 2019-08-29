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ضبط 4344 هاربا من أحكام وتحصيل 121 ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربية

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:39 م
ضبط 4344 هاربا من أحكام وتحصيل 121 ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار ، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى ، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية  ، رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4344 متهما، منهم 1380 حكما جزئيا، و 206 حكم مستأنف، و 2676 حكم غرامات، 77 حكم مخالفات،و ضبط 7 متهمين هاربين من جناية  كما تم تحصيل 121 ألفا 211 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 

 

 


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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