ضبط 23 مشتبها بهم خلال حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، بالمنطقة الأثرية بالهرم، لضبط الخارجين عن القانون، والمشتبه بهم، وإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.

أسفرت الحملة عن ضبط 23 مشتبها بهم، و4 متسولين، و4 من الخيالة والجمالة والباعة الجائلين، لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 344 حالة تعدي وإشغال طريق، خاصة بالكافتريات والمقاهي والباعة الجائلين، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت نيابة الهرم التحقيق.