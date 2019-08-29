ضبط 11 سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شن الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية، المتهمين بحيازة أسلحة نارية آلية وخرطوش، وذخيرة بدون ترخيص بأنحاء المحافظة.

نجح رجال المباحث خلال الحملة، من القبض على 11 متهما، بحوزتهم بندقية خرطوش، و9 فرد خرطوش، وطبنجة.

كما أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 29 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بدون ترخيص، بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.