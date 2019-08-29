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ضبط وإزالة 3 حالات تعدى على خط المياه الرئيسى بمنطقة غزالة فى الضبعة

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:36 م
ضبط وإزالة 3 حالات تعدى على خط المياه الرئيسى بمنطقة غزالة فى الضبعة خط المياه بمنطقة غزالة فى الضبعة
مطروح - حسن مشالى

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تمكنت حملة مشتركة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقوات الأمن، من ضبط 3 حالات تعدى على خط الـ 1000مم المغذى لمدينة مرسى مطروح، لسرقة المياه، وذلك بمنطقة غزالة، شرق مدينة الضبعة.

وتمكنت الحملة من إزالة التعديات، التى كانت تهدر كميات كبيرة من مياه الشرب، واستغلالها فى رى الزراعات، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدى.

يذكر أن خط المياه الناقل لمياه الشرب، من محطة تنقية جنوب العلمين، بطول أكثر من 220 كيلو متر حتى مرسى مطروح غرباً، يتعرض لحالات تعدى وسرقة المياه لاستخدامها فى رى الأراضى، مما يتسبب فى إهدار كميات كبيرة من المياه التى تقدر بحوالى 50 ألف متر مكعب يوميا، ويتسبب ذلك فى أزمات ونقص فى المياه المخصصة للشرب وتكلف الدولة مبالغ طائلة.

ضبط وإزالة التعديات على خط المياه الرئيسي بمطروح
ضبط وإزالة التعديات على خط المياه الرئيسي بمطروح

محافظة مطروح

ازالة تعدي على خط المياه

الضبعة

مياه الشرب

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