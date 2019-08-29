ضبط وإزالة حالتى تعدٍ على خط المياه الرئيسى بمنطقة غزالة فى الضبعة

فريق المحافظات

تمكنت حملة مشتركة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقوات الأمن، من ضبط حالتى تعدٍ على خط الـ 1000مم المغذى لمدينة مرسى مطروح، لسرقة المياه خلسة، وذلك بمنطقة غزالة، شرقى مدينة الضبعة.

وتمكنت الحملة من إزالة حالتى التعدٍ، التى كانت تهدر كميات كبيرة من مياه الشرب، واستغلالها فى ري الزراعات، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدى.

يذكر أن خط المياه الناقل لمياه الشرب، من محطة تنقية جنوب العلمين، بطول أكثر من 220 كيلومتر حتى مرسى مطروح غرباً، يتعرض لحالات تعدٍ وسرقة المياه لاستخدامها فى ري الأراضى، مما يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه التى تقدر بحوالي 50 ألف متر مكعب يوميا، ويتسبب ذلك فى أزمات ونقص فى المياه المخصصة للشرب وتكلف الدولة مبالغ طائلة.