ضبط فلاح لتقييده طفلتيه بسلسة حديدية لمنعهم من زيارة والدتهم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى شمال بنى سويف فلاح لتقييده طفلتيه بسلسة حديدية والإعتداء عليهما بالضرب المبرح وإحداث إصابات بهما، لرفضه مطالبتهما بالتوجه لرؤية والدتهما التي تركت منزل الزوجية وغادرت لمنزل والدها بسبب خلافات زوجية

تلقى اللواء زكريا صالح ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الواسطى المركزي،باستقبالها طفلتين وهما "دينا. ش. ع " 15 عاماً، وشقيقتها "هدى" 12 عاماً وبهما إصابات بجروح في الظهر وكدمات بالثديين وجروح قطعية بالقدمين.

وتبين أن وراء الواقعة والدهما ويدعى " ش . ع . ح" 62 عاماً، فلاح،ومقيم بقرية قمن العروس التابعة لدائرة المركز، بالتعدي على طفلتيه بالضرب وتقييدهما بسلسلة حديدية داخل غرفة بالمنزل، نتيجة وجود خلافات زوجية بين الأب وأم طفلتيه والتي تدعى "س . م " مما استدعى تركها منزل الزوجية وإقامتها بمنزل والدها منذ شهرين، وتكرار مطالبة الأطفال برؤية والدتهم.