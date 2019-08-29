ضبط عاطلين بحوزتهما 199 تذكرة هيروين بقصد الاتجار بالمحلة

تمكن الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، والعقيد أحمد كوهية وكيل فرع البحث الجنائي، من ضبط عاطلين مسجلين جنائيا، وبحوزتهما 199تذكرة هيروين بقصد الاتجار.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بضبط المتهمين"ابراهيم.ص.ي" 33سنة عاطل، "السباعى.ص.ب" 33سنة عاطل مقيمان قرية صفط تراب مركز المحلة، وبحوزتهما 199تذكرة هيروين بقصد الاتجار ومبلغ مالي وميزان حساس، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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