ضبط عاطلين بحوزتهما 199 تذكرة هيروين بقصد الاتجار بالمحلة

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بضبط المتهمين"ابراهيم.ص.ي" 33سنة عاطل، "السباعى.ص.ب" 33سنة عاطل مقيمان قرية صفط تراب مركز المحلة، وبحوزتهما 199تذكرة هيروين بقصد الاتجار ومبلغ مالي وميزان حساس، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.