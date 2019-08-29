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ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش قبل ترويجه على المتعاطين بمطروح

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:27 ص
ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش قبل ترويجه على المتعاطين بمطروح حشيش - أرشيفية
مطروح - فريق المحافظات

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط عاطلين وبحوزة كل منهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين، وضبط بحوزة أحدهما سلاح نارى.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "احمد ع ر –" مواليد 1995، عاطل، مقيم فى مطروح، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا- وضبط بحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة 9 مم وقطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 150 جرام.

وضبط "يوسف ا ع –" مواليد 1998، عاطل، مقيم فى مطروح- وبحوزته قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 100 جرام و150) قرص لعقار الترامادول المخدر.

كما تم ضبط "هشام م م" مواليد 1978 – عاطل، مقيم فى مطروح- وبحوزته طربة كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 250 جرام.

وضبط "محمد ا م- " 35 سنة، عاطل، مقيم فى مطروح وبحوزته 410 أقراص من عقار الترامادول المخدر.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والسلاح والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

 

 


مخدرات

حشيش

مواد مخدرة

قسم شرطة مطروح

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