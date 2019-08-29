ضبط سيارة نقل محملة بـ26 ألف لتر مازوت اثناء بيعها بالسوق السوداء بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط ادارة مباحث التموين بمديرية امن الغربية، باشراف العميد محمد عتمان مدير الادارة، من ضبط سيارة نقل بفنطاس محملة بـ26الف لتر مازوت اثناء بيعهم بالسوق السوداء لاحد مصانع الطوب بمركز كفر الزيات.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، اخطارا من العميد محمد عتمان مدير ادارة مباحث التموين، بضبط السيارة رقم ج ى 6921 قيادة والمقطورة 9244 قيادة " سيد.ع.ط" محملة بـ26ألف لتر مازوت مدعم اثناء بيعهم فى السوق السوداء لاحد مصانع الطوب بكفر الزيات، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.