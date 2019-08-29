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ضبط تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالاستروكس المخدر بشبرا الخيمة

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:52 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالاستروكس المخدر بشبرا الخيمة اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
القليوبية - فريق المحافظات

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القت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار في الاستروكس المخدر تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، بضبط كل من :- "ا .ع"23 سنة، عاطل ، و"ا.س"23 سنة، عاطل ، و"ا.ع"22 سنة، عاطل، و"ح.س"21 سنة، عاطل وجميعهم مقيمين دائرة القسم ، وبحوزتهما  كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالي 500 جرام ومبلغ مالى 860 جنيه وعدد 4 هاتف محمول .
 
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 27475 لسنة 2019 م جنايات  قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق. 
 

 


مخدرات

امن القليوبية

تشكيل عصابي

استروكس

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