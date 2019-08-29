ضبط تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالاستروكس المخدر بشبرا الخيمة

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، بضبط كل من :- "ا .ع"23 سنة، عاطل ، و"ا.س"23 سنة، عاطل ، و"ا.ع"22 سنة، عاطل، و"ح.س"21 سنة، عاطل وجميعهم مقيمين دائرة القسم ، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالي 500 جرام ومبلغ مالى 860 جنيه وعدد 4 هاتف محمول .

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 27475 لسنة 2019 م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.