صور.. نائب محافظ أسوان يكرم جراح أورام مصرى بجامعة ميريلاند الأمريكية

أسوان – عبد الله صلاح

أهدى اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، درع المحافظة للدكتور نادر حنا بروفيسير جراحة أورام الجهاز الهضمى بجامعة ميريلاند الأمريكية، بحضور هاجر كمال المدير التنفيذى لإحدى المؤسسات، وأيضاً مصطفى حرز الله رئيس قطاع الجنوب والدكتور عز الدين الصادق مسئول التنسيق بالمؤسسة.

يأتى ذلك التكريم فى إطار ختام زيارة "حنا" للمحافظة وتقديراً لمساهمته الخيرية بإجراء العمليات الجراحية، بجانب الكشف الطبى على المواطنين البسطاء بالمجان، بالإضافة إلى نقل الخبرات العلمية لشباب الأطباء.

وتستضيف مستشفى أسوان الجامعى البروفسير نادر حنا لمناظرة الحالات المرضية وإجراء عدد من العمليات الجراحية، وذلك على مدار أربعة أيام، وذلك ضمن مبادرة " وقتك لبلدك " التى تتبناها المؤسسة، بالتنسيق مع جامعة أسوان بهدف تدريب الأطباء الشبان وتبادل الخبرات عن طريق تنظيم عدد من المحاضرات العلمية، علاوة على مناظرة عدد من مرضى الجهاز الهضمى ، مع إجراء 10 عمليات جراحية لحالات حرجة.

والجدير بالذكر أن مبادرة وقتك لبلدك يشارك فيها عدد كبير من الأطباء المصريين البارزين فى مختلف دول العالم من بينهم الدكتور نادر حنا المصنف ضمن أفضل 10 جراحين بالولايات المتحدةن وذلك بهدف تدريب الكوادر الطبية الشابة وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لأكبر عدد ممكن من المرضى البسطاء.























