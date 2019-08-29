سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 01:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نائب محافظ أسوان يكرم جراح أورام مصرى بجامعة ميريلاند الأمريكية

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:11 ص
صور.. نائب محافظ أسوان يكرم جراح أورام مصرى بجامعة ميريلاند الأمريكية نائب محافظ أسوان يكرم جراح أورام مصرى بجامعة ميريلاند الأمريكية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أهدى اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، درع المحافظة للدكتور نادر حنا بروفيسير جراحة أورام الجهاز الهضمى بجامعة ميريلاند الأمريكية، بحضور هاجر كمال المدير التنفيذى لإحدى المؤسسات، وأيضاً مصطفى حرز الله رئيس قطاع الجنوب والدكتور عز الدين الصادق مسئول التنسيق بالمؤسسة.

يأتى ذلك التكريم فى إطار ختام زيارة "حنا" للمحافظة وتقديراً لمساهمته الخيرية بإجراء العمليات الجراحية، بجانب الكشف الطبى على المواطنين البسطاء بالمجان، بالإضافة إلى نقل الخبرات العلمية لشباب الأطباء.

وتستضيف مستشفى أسوان الجامعى البروفسير نادر حنا لمناظرة الحالات المرضية وإجراء عدد من العمليات الجراحية، وذلك على مدار أربعة أيام، وذلك ضمن مبادرة " وقتك لبلدك " التى تتبناها المؤسسة، بالتنسيق مع جامعة أسوان بهدف تدريب الأطباء الشبان وتبادل الخبرات عن طريق تنظيم عدد من المحاضرات العلمية، علاوة على مناظرة عدد من مرضى الجهاز الهضمى ، مع إجراء 10 عمليات جراحية لحالات حرجة.

والجدير بالذكر أن مبادرة وقتك لبلدك يشارك فيها عدد كبير من الأطباء المصريين البارزين فى مختلف دول العالم من بينهم الدكتور نادر حنا المصنف ضمن أفضل 10 جراحين بالولايات المتحدةن وذلك بهدف تدريب الكوادر الطبية الشابة وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لأكبر عدد ممكن من المرضى البسطاء.

نائب محافظ أسوان يكرم جراح أورام مصرى بجامعة ميريلاند الأمريكية (1)
 
نائب محافظ أسوان يكرم جراح أورام مصرى بجامعة ميريلاند الأمريكية (2)
 
نائب محافظ أسوان يكرم جراح أورام مصرى بجامعة ميريلاند الأمريكية (3)
 
نائب محافظ أسوان يكرم جراح أورام مصرى بجامعة ميريلاند الأمريكية (4)
 
نائب محافظ أسوان يكرم جراح أورام مصرى بجامعة ميريلاند الأمريكية (5)
 
نائب محافظ أسوان يكرم جراح أورام مصرى بجامعة ميريلاند الأمريكية (6)
 

 

 


نائب محافظ اسوان

جراح مصرى

جامعة ميريلاند

الاورام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

240 مليون دولار حول العالم إيرادات فيلم براد بيت وليوناردو ديكابريو

240 مليون دولار حول العالم إيرادات فيلم براد بيت وليوناردو ديكابريو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة