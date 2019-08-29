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صور.. محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الـ11 من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:12 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الـ11 من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين
الإسماعيلية - السيد فلاح

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سلم اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، الدفعة الحادية عشر من عقود التمليك لعدد من واضعى اليد الجادين الذين قاموا بسداد مقدمات رسوم التثمين لأراضيهم بنسبة الـ 25 % من القيمة الاجمالية لثمن الأرض التى فى جوزتهم وذلك فى مؤتمر موسع عقده المحافظ بحضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس جمال خلف، مدير عام حساب استصلاح الأراضى وسعاد حامد، مدير عام الشؤن القانونية بالمحافظة وولاء محمد حسن، مسؤل ملف تقنيين أراضى المبانى وفريق العمل من أعضاء اللجنة المختصة بالثمين والمعاينات والفحص وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت الدفعة الحادية عشر تسليم 44 عقدًا بواقع 15 عقدًا للأراضى الزراعية باجمالى مساحة قدرها 20 فدان و9 قيراط  و3 سهم بقيمة مالية اجمالية قدرها  نحو 1.7 مليون جنيها تم سداد مقدمات رسوم التثمين لها بنسبة الـ 25% من قيمة ثمن الأرض.

كما تم تسليم 29 عقدًا آخر للأراضى المبانى باجمالى مساحة قدرها  471161 مترًا مربعًا.

وخلال مراسم تسليم العقود للمنتفعين أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمهلة المحدة لجميع واضعى اليد الذين تم اخطارهم بانهاء اجراءات الثمين وذلك لسرعة سداد نسبة الـ 25 % المستحقة عليهم للجنة المختصة حتى يتسنى تسليمهم عقود التمليك ومن يتخلف عن الميعاد المحدد سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (1)
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين 
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (2)
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين 
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (3)
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين 
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (4)
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين 
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (5)
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (6)
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين 
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (7)
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين 
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (8)
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين 
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (9)
تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين 

 

 


الاسماعيليه

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حمدى عثمان

محافظ الاسماعيليه

تقنين اوضاع اراضى

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