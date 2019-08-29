صور.. محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الـ11 من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد

وتضمنت الدفعة الحادية عشر تسليم 44 عقدًا بواقع 15 عقدًا للأراضى الزراعية باجمالى مساحة قدرها 20 فدان و9 قيراط و3 سهم بقيمة مالية اجمالية قدرها نحو 1.7 مليون جنيها تم سداد مقدمات رسوم التثمين لها بنسبة الـ 25% من قيمة ثمن الأرض.

كما تم تسليم 29 عقدًا آخر للأراضى المبانى باجمالى مساحة قدرها 471161 مترًا مربعًا.

وخلال مراسم تسليم العقود للمنتفعين أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمهلة المحدة لجميع واضعى اليد الذين تم اخطارهم بانهاء اجراءات الثمين وذلك لسرعة سداد نسبة الـ 25 % المستحقة عليهم للجنة المختصة حتى يتسنى تسليمهم عقود التمليك ومن يتخلف عن الميعاد المحدد سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.



تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين



تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين



تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين



تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين



تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين



تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين



تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين



تسليم عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين