صور.. ضبط وتحرير 116 محضرًا ومخالفة تموينية بالأقصر والمنيا

المحافظات- أحمد مرعى - محمد فتحى

واصل رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزاة، حملاتهم للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ببندر الأقصر والكرنك والطود والعديسات والمريس، وكذلك متابعة مصنع تعبئة البوتاجاز، وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لضبط الأسواق وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، إن الحملات أسفرت عن تحرير 59 محضر ومخالفة تموينية، شملت 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بالمخالفة للقرار 330 لسنة 2019، و2 إدارة منشأة بدون ترخيص، ومحضر سلع منتهية الصلاحية شملت 100 علبة بوية مختلفة الأحجام.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت عن تحرير 9 محاضر توقف مخبز بلدي، و10 عدم وجود سجلات بمخبز بلدى، و3 عدم وجود قائمة أسعار بمخبز بلدي، و3 تصرف دقيق مخابز بلدية (86 شيكارة)، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، و2 عدم نظافة مخبز بلدي، و4 إنتاج خبز ناقص الوزن، و16 تقرير مخابز بلدية، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانوناً.

وفى المنيا، قال اللواء المحافظ قاسم حسين، إن مديرية التموين ضبطت 57 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التى نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات ضبطت 51 مخالفه للمخابز البلدية، منها 21 مخالفه لنقص الوزن، و12 مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين لعدم وجود ميزان، ومخالفه لعدم وجود سجلات، و15 مخالفه لقضايا أخرى متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 6 مخالفات فى مجال متابعة ومراقبة الأسواق منها، مخالفه لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، مخالفتين لعدم وجود شهادات صحية، و 3 مخالفات للتلاعب فى المقررات التموينية .

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التفتيشية يتم تنظيمها بصفه دوريه فى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التى يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم .

وعلى جانب آخر، شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 964مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 16دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 38 شخص كما تم فحص 14 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم،وفحص 13 شخصا وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.



تموين الأقصر تحرر 59 محضر ومخالفة تموينية منها تصرف في 2 طن دقيق بلدي مخابز



تموين الأقصر تحرر 59 محضر ومخالفة تموينية منها تصرف في 2 طن دقيق بلدي مخابز



تموين الأقصر تحرر 59 محضر ومخالفة تموينية منها تصرف في 2 طن دقيق بلدي مخابز



تموين الأقصر تحرر 59 محضر ومخالفة تموينية منها تصرف في 2 طن دقيق بلدي مخابز



تموين الأقصر تحرر 59 محضر ومخالفة تموينية منها تصرف في 2 طن دقيق بلدي مخابز



تموين الأقصر تحرر 59 محضر ومخالفة تموينية منها تصرف في 2 طن دقيق بلدي مخابز