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صور.. رئيس مدينة إسنا يكلف بفحص طلبات التقنين ومراجعة أصول الدولة

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:52 ص
صور.. رئيس مدينة إسنا يكلف بفحص طلبات التقنين ومراجعة أصول الدولة رئيس مدينة إسنا يكلف بفحص طلبات التقنين
الأقصر – أحمد مرعى

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ترأس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبي الأقصر، اليوم الأربعاء، لقاء "اليوم المفتوح" الذي يعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك بحضور جميع الإدارات من شباب ورياضة وصحة وتعليم وأوقاف وأزهر وثقافة وهندسة كهرباء ومياه شرب وثقافة، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المدن.

وناقش محمد سيد سليمان خلال الإجتماع مع المسئولين عدة موضوعات، أبرزها متابعة آخر المستجدات بملف التقنين والتنبيه على أصحاب طلبات التقنين بسرعة دفع نسبة 25% لمن لهم حق التعاقد حسب الكشوف الواردة من المنظومة بالمحافظة وسرعة انهاء إجراءات التعاقد وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعدم الجدية في التعامل مع الدولة، وملف الأصول المملوكة للدولة ومتابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بكل الأصول التي تمتلكها الدولة ، و انهاء تعاقدات المستأجرين الجادين في التعامل مع الدولة وسرعة فسخ عقود المستأجرين الذين لم يتقدموا للتعاقد على أن يتم طرح الوحدات في المزاد العلني . بما يساهم في استرجاع حقوق الدولة، وكلف الإدارة الهندسية بالتنبيه على المواطنين بسرعة طلاء واجهات المنازل وألا سيتم قطع المرافق عن المباني المخالفة واتخاذ الاجراء القانونية طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

كما كلف رئيس مدينة إسنا، كافة نواب المركز ورؤساء القرى والإدارة الهندسية بعمل إنذارات لكل من صدر له قرار إزالة ولم يتقدم للتصالح قبل إنهاء المدة المحددة، وإلا سيتم تنفيذ قرارات الازالة وذلك في ضوء القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 الصادر في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.

ومن جانب آخر، أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تمت الإستجابة لشكاوي خروج المياة من عامود إنارة بشارع أبوقرقار بإمتداد شارع التليفزيون، لمواجهة أية تخوفات من حدوث ماس كهربائي قد يعرض المواطنين للخطر.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم توجيه رئاسة حي جنوب لبحث الشكوي وحلها فوراً وبالفعل قامت رئاسة الحى بقيادة حسن خليدي رئيس الحى، وتم بحث الأزمة وتبين أنها كسر مفاجئ بماسورة المياه بجوار عامود الاناره بشارع أبو قرقار، وتم إخطار شركة المياه والكهرباء وجار المتابعه وإتخاذ اللازم.

رئيس مدينة إسنا يكلف بفحص طلبات التقنين (1)
رئيس مدينة إسنا يكلف بفحص طلبات التقنين 
رئيس مدينة إسنا يكلف بفحص طلبات التقنين (2)
رئيس مدينة إسنا يكلف بفحص طلبات التقنين 
رئيس مدينة إسنا يكلف بفحص طلبات التقنين (3)
رئيس مدينة إسنا يكلف بفحص طلبات التقنين 

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التصالح علي مخالفات البناء

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