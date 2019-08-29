صور.. جامعة سوهاج تحتضن 60 شركة فى معرض للتصنيع الغذائى والزراعة المستدامة

وخلال جولته التفقدية بالمعرض، قال رئيس الجامعة أن المعرض يقام بمقر الجامعة القديم في الفترة من ٢٩ حتى 31 من أغسطس الحالي، وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة ومشروع حياة التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، وعدد من الجمعيات، ومبادرة رواد النيل لتشجيع ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المعرض يضم عدة قطاعات من الشركات العاملة في القطاع الزراعي ويشمل الصناعات الغذائية، الأسمدة وتدوير المخلفات الزراعية، الطاقة المتجددة ومنتجي الآلات، بالإضافة إلى الشركات التي تقدم منتجات مستدامة وصديقة للبيئة مثل البيوجاز، الكومبوست، إلى جانب المؤسسات الداعمة بما في ذلك البنوك، المنظمات غير الحكومية، المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة.

وأضاف عزيز أن الجامعة تحرص بشكل دائم على خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، وذلك عن طريق المساهمة في حل مشكلاته وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن المعرض يهدف إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، ربط المزارع بالأسواق وتنمية الزراعات التعاقدية، تشجيع الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة فى مجال التصنيع الزراعى وتدوير المخلفات الزراعية، كذلك الزراعة النظيفة وتصدير الحاصلات الزراعية.

كما أوضح عزيز أن جامعة سوهاج شاركت في المعرض من خلال وحدة إنتاج شتلات الخضر المطعوم، والتى عرضت عدة منتجات منها بطيخ مطعوم، خيار مطعوم وعادي، وهذه الشتلات مطعمه لتقاوم مشاكل التربة من ملوحة والأمراض المختلفة "النيماتودا" وفطريات التربة والتغلب على مشاكلها من ناحية نقص العناصر وعدم وجود مادة عضوية في الأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح.

ومن جانبه قال المهندس محمود طه، أن المعرض يمثل نقطة تلاقى بين مجتمع الأعمال الزراعي، حيث سيحصل الحاضرون والعارضون على فرصة للقاء الموردين الرئيسيين والعملاء والمؤسسات الداعمة والمنظمات غير الحكومية منظمات التنمية الدولية التي تركز بشكل أساسي على صعيد مصر، كما يمثل حلقة وصل بين المهتمين بمجال الإنتاج الحيواني، الميكنة الزراعية، الزراعة النظيفة، الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات الزراعية، مضيفا أن المعرض يشارك فيه 60 شركة عاملة بمجالات الزراعة العضوية، المكافحة الحيوية، الطاقة الشمسية، الأعلاف والأسمدة، التعبئة والتغليف، الزراعة التعاقدية، البيوجاز، زراعات اللوف، إضافة إلى عرض مشروعات تمكين المرأة اقتصاديا من خلال الإنتاج الحيوانى والدواجن ومشروعات التوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات الحرية، وأيضاً مشروعات تصدير البصل وبعض الحاصلات الزراعية الهامة.