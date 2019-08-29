سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 12:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

باستثمارات ٤٥ مليون يوان صيني...

صور.. توقيع بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والصين لإنشاء مركز تدريب فنى للعمالة

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:40 ص
صور.. توقيع بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والصين لإنشاء مركز تدريب فنى للعمالة قناة السويس
هبه حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوزير المفوض الصيني "هان بينج" بروتوكول تعاون لإنشاء مركز تدريب مهني وفني لتأهيل العمالة بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة باستثمارات 45 مليون يوان صيني أي بنحو 110 مليون جنيه مصري ،وذلك في إطار تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين وما تشهده المنطقة الاقتصادية من نمو للاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات الصناعية.
 
وقال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة إن هذا المشروع منحة من الحكومة الصينية يتمثل في مجمع تدريب متكامل مجهز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة، ويشتمل على محاكاة التمرين مع نظام تفاعلي بين العامل والمدرب ،كما يحتوي على مجمع سكني للمتدربين ومرافق رياضية وترفيهية، حيث يوفر المركز التدريب الأساسي والمتقدم والتدريب التقني والتخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.
 
وأضاف المهندس يحيى زكي إن الهدف من هذه المراكز هو تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة ورفع كفائتها في إطار اهتمام المنطقة بجودة العمالة وأهمية تأهيل العنصر البشري ليكون ضمن مقومات رفع تصنيف المنطقة عالميا، مشيرا إلى أن هذا المركز يعد هو الثاني في المنطقة بعد مركز" الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني" والذي تم إنشاؤه داخل المطور الصناعي السويس للتنمية الصناعية SIDC  بالعين السخنة، والذي سيتم افتتاحه رسميا قريباً، مؤكدا ًعلى اهتمام المنطقة بمثل هذه المراكز التدريبية الفنية والتي تعد فرصة جيدة لرفع مستويات التدريب المهني والعمل على إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التكنولوجيات الحديثة.
 
يذكر أن الجانب الصيني قد انتهى من تقديم دراسة الجدوى ووضع المخطط العام للمركز خلال إبريل الماضي وجاري حاليا استكمال الدراسات الأخرى الخاصة بإنشاء المركز والذي ينتهي منه الجانب الصيني خلال ثلاث سنوات بداية من العام الجاري.
 
حضر التوقيع اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والعميد إيهاب صالح أمين عام مجلس الإدارة ،والمهندس سمير عبد الشافي مستشار رئيس الهيئة للاستثمار.
 
 
05a5613d-bfa6-4eb6-add6-4dcf1cbdfe7e
 
 
 
5a2fdad5-722b-4fe3-a600-248c6c727af8
 
 
 
7a88c0e7-03b0-4c93-90c7-8c05d5e3ce3c
 
 
 
586d753e-b8cb-4ce2-8f35-8b7ff9ad536c
 
 
 
e1d97214-c104-469d-bebc-8c90834cf673

 


الحكومة الصينية

قناة السويس

يحيى زكي

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة