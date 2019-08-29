صور.. توقيع بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والصين لإنشاء مركز تدريب فنى للعمالة

هبه حسام

وقع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوزير المفوض الصيني "هان بينج" بروتوكول تعاون لإنشاء مركز تدريب مهني وفني لتأهيل العمالة بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة باستثمارات 45 مليون يوان صيني أي بنحو 110 مليون جنيه مصري ،وذلك في إطار تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين وما تشهده المنطقة الاقتصادية من نمو للاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات الصناعية.

وقال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة إن هذا المشروع منحة من الحكومة الصينية يتمثل في مجمع تدريب متكامل مجهز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة، ويشتمل على محاكاة التمرين مع نظام تفاعلي بين العامل والمدرب ،كما يحتوي على مجمع سكني للمتدربين ومرافق رياضية وترفيهية، حيث يوفر المركز التدريب الأساسي والمتقدم والتدريب التقني والتخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المهندس يحيى زكي إن الهدف من هذه المراكز هو تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة ورفع كفائتها في إطار اهتمام المنطقة بجودة العمالة وأهمية تأهيل العنصر البشري ليكون ضمن مقومات رفع تصنيف المنطقة عالميا، مشيرا إلى أن هذا المركز يعد هو الثاني في المنطقة بعد مركز" الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني" والذي تم إنشاؤه داخل المطور الصناعي السويس للتنمية الصناعية SIDC بالعين السخنة، والذي سيتم افتتاحه رسميا قريباً، مؤكدا ًعلى اهتمام المنطقة بمثل هذه المراكز التدريبية الفنية والتي تعد فرصة جيدة لرفع مستويات التدريب المهني والعمل على إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التكنولوجيات الحديثة.

يذكر أن الجانب الصيني قد انتهى من تقديم دراسة الجدوى ووضع المخطط العام للمركز خلال إبريل الماضي وجاري حاليا استكمال الدراسات الأخرى الخاصة بإنشاء المركز والذي ينتهي منه الجانب الصيني خلال ثلاث سنوات بداية من العام الجاري.

حضر التوقيع اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والعميد إيهاب صالح أمين عام مجلس الإدارة ،والمهندس سمير عبد الشافي مستشار رئيس الهيئة للاستثمار.