صور.. تنفيذ 27 قرار إزالة تعدى على مياه رى بحر الغرق بقرية قصر الباسل مركز إطسا

الفيوم – رباب الجالى

شنت الاجهزة التنفيذية بمركز ومدينة اطسا برئاسة المحاسب عادل عبدالكريم عبدالعال رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم،حملة مكبرة، لازالة التعديات على مياة رى بحر الغرق بناحية قصر الباسل بالتعاون بين شرطة الموارد المائية بالفيوم وشرطة مركز اطسا برئاسة العميد اسامة ابوالليل مامور شرطة مركز اطسا وبحضور مسئولى الوحدة المحلية بقصر الباسل والمهندس محمد عيد رمضان مدير هندسة رى اطسا والمهندس مصطفى جودة رجب مدير هندسة رى الغرق.

تمكنت الحملة التى تم تنفيذها من تنفيذ عدد 27 قرار ازالة صادر من الادارة العامة لرى غرب الفيوم كما تم التحفظ على عدد 3 ماتور رى كبير مخالف بغرض سرقة مياة الرى

وأكد رئيس مركز ومدينة اطسا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على جميع التعديات الموجودة على مياه الرى دون النظر إلى الاشخاص المعتديين. وأن حملات إزالة التعديات على مياه الرى والأراضى الزراعية وأملاك الدولة مستمرة فى إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم .

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد ابراهيم محافظ الفيوم لإزالة كافة التعديات على مياه الرى.



تنفيذ 27 قرار إزالة تعدى على مياه رى بحر الغرق بقرية قصر الباسل مركز إطسا



تنفيذ 27 قرار إزالة تعدى على مياه رى بحر الغرق بقرية قصر الباسل مركز إطسا



تنفيذ 27 قرار إزالة تعدى على مياه رى بحر الغرق بقرية قصر الباسل مركز إطسا



تنفيذ 27 قرار إزالة تعدى على مياه رى بحر الغرق بقرية قصر الباسل مركز إطسا