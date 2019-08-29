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صور.. "تضامن الإسكندرية" تنقذ مسنا بالشارع وتنقله لإحدى دور الرعاية

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:09 م
صور.. "تضامن الإسكندرية" تنقذ مسنا بالشارع وتنقله لإحدى دور الرعاية "تضامن الإسكندرية" تنقذ مسنا بالشارع وتنقله لإحدى دور الرعاية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، برئاسة رضا متولى وكيل الوزارة، بلاغا بوجود حالة رجل فى ظروف سيئة بالشارع بمنطقة أبى قير.

 

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن رضا متولى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية قد أصدر توجيهاته لفريق التدخل السريع بالتوجه الفورى للحالة والتعامل معها وتم نقل الرجل إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية للرجال بدار الهدايا بالرأس السوداء ليتلقى كافة أوجه الرعاية اللازمة له.

 

من جهة أخرى عقدت المديرية اجتماع اللجنة المحلية للأسر البديلة تعقد اجتماعها برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية لبحث ملفات الأسر المتقدمة لكفالة طفل طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن، وذلك فى حضور اللجنة المشكلة من مندوب من التربية والتعليم ومندوب من الصحة ومندوب من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مدير إدارة الأسرة والطفولة وأخصائى الأسر البديلة، لاختيار أحسن وأنسب الأسر البديلة لكى ينشأ الطفل فى بيئة صالحة.

 

نقل مشرد الى دار الرعاية (1)
نقل مشرد الى دار الرعاية

 

نقل مشرد الى دار الرعاية (2)
نقل مشرد الى دار الرعاية

 

نقل مشرد الى دار الرعاية (3)
نقل مشرد الى دار الرعاية 

اخبار الاسكندرية

التضامن الاجتماعى

المشردين

تضامن الاسكندرية

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