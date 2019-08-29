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صور .. "تضامن الإسكندرية" : تجهيز 155 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية

الخميس، 29 أغسطس 2019 05:15 م
صور .. "تضامن الإسكندرية" : تجهيز 155 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية تجهيز الأسر الأولى بالرعاية بالأسكندرية
الاسكندرية - جاكلين منير

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ، حفل للمقبلين على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية ، وتجهيز عدد 155عريس وعروسة من أبناء محافظة الإسكندرية لتخفيف العبء عن الشباب وتيسير الزواج لهم، حيث تم اهداء كل عريس وعروسة عدد 6 أجهزة "بوتاجاز و غسالة وخلاط وسخان ومروحة وفلتر مياه".

جاء ذلك تحت رعاية محافظ الإسكندرية وإشراف رضا متولى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وحضور اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام محافظة الإسكندرية.

من جهه أخرى شارك رضا متولى  مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية فى  الاجتماع الدوري للمجلس الاقليمي للصحة النفسية ، والذي عقد بمستشفي المعمورة للصحة النفسية ، وحضور  رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب ، وممثل عن النقابه الفرعية بنقابة الأطباء ، ومدير ادارة الطب العلاجي بالمحافظة ، وأحد الأطباء الشرعيين ورئيس إدارة التمريض بمديرية الصحة.

تجهيز العرائس (1)
تجهيز العرائس 
تجهيز العرائس (2)
تجهيز العرائس 
تجهيز العرائس (3)
تجهيز العرائس 

 

 

 

 

 


اخبار الاسكندرية

زواج

الاسر الاولى بالرعاية

الاسكندريه

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