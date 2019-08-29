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صور ..بعد الاجهاض المتكرر 3 مرات..أمريكية تضع 4 توائم مرة واحدة

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:55 م
صور ..بعد الاجهاض المتكرر 3 مرات..أمريكية تضع 4 توائم مرة واحدة التوائم الأربعة
كتبت هند عادل

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سيده عشرينيه كان حلمها بسيط وهو انجاب طفل أخر ليكون أخا أو اختا لطفلها الأول ولكنها كانت تتعرض لتجربة الإجهاض المتكرر لأكثر من 3 مرات متتالية وحينها فقدت الأمل فى انجاب طفل مرة أخرى وتخلت عن حلمها، إذ بالقدر يحمل لها أخبارا سارة، وهى إنجاب 4 توائم مرة واحدة.

الام
الام

 

التوأم
التوأم مع الأب 

 

داينا تشيلدريس ذات الـ28 عاما من ولاية اوهايو الأمريكية بعد ولادتها لطفلها الأول لينكولن في عام 2015 ، قررت انجاب طفل أخر وحملت 3 مرات إلا أن تلك الحالات لم تكتمل بسبب الاجهاض غير المعلوم ، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية. 

ام التوائم

وظلت تحصل على أدوية الخصوبة لمدة عام كامل لكنها فقدت الأمل فى انجاب طفل أخر نظرا لتكرار حالات الاجهاض، وفجأة اكتشفت تلك السيدة الأمريكية أنها حامل فى خمسة أسابيع وبعد اجراء  كشف التصوير بالموجات فوق الصوتية كانت المفاجأة لها ولزوجها أنها حامل فى 4 توائم.

التوائم

جاء المواليد الجدد الأربعة في الوقت الذي تشعر فيه تلك السيدة العشرينية  بالقلق من أنها لن تحمل مرة أخرى بعد طفلها الأول.

 

 


الاجهاض

توائم

ولاده توأم

الاجهاض المتكرر

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