صور.. اللواء عادل الغضبان يزور "معلمة بورسعيد" للاطمئنان على حالتها الصحية

بورسعيد – السيد فلاح

زار اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد،اليوم الخميس،المعلمة سها على يوسف،أثناء تلقيها العلاج بمستشفى آل سليمان التخصصى، للاطمئنان على حالتها الصحية.

ووجه المحافظ، خلال زيارته للمستشفى، بتوفير كافة الخدمات الصحية للمعلمة على أعلى مستوى،مؤكدا على متابعته بنفسه لحالتها الصحية بصفة يومية حتى تسترد كامل صحتها،وقرر المحافظ تحمل المحافظة كافة تكاليف العلاج فى ضوء توجه الدولة نحو رعاية ابنائها.

وطالب محافظ بورسعيد من جميع فئات المجتمع بعدم الالتفات إلى الشائعات إلى يبثها أعداء الوطن بالداخل والخارج، والتى تهدف إلى زعزعة صفوف المجتمع والنيل من وحدته، مشددا على أن رجال الشرطة يقومون بدور وطنى كبير ويبذلون الكثير من الجهد لحماية أمن وأمان مصر وشعبها والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت مصر دولة قوية ودولة قانون والقانون يطبق على الجميع بلا أى استثناء.



عادل الغضبان يزور معلمة بورسعيد للاطمئنان على حالتها الصحية



عادل الغضبان يزور معلمة بورسعيد للاطمئنان على حالتها الصحية



عادل الغضبان يزور معلمة بورسعيد للاطمئنان على حالتها الصحية



عادل الغضبان يزور معلمة بورسعيد للاطمئنان على حالتها الصحية