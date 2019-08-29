صور.. السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بجوار محطة بنزين بالأقصر

نجح رجال الحماية المدينة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، فى السيطرة على حريق بأشجار ومخلفات على بعد أمتار قليلة من إحدى محطات البنزين بمدينة البياضية، وذلك قبل وصول النيران إلى المحطة وحدوث كارثة حقيقة بالمدينة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب النيران فى مخلفات وأشجار علي بعد أمتار قليلة من محطة بنزين كبرى بمدينة البياضية، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداد النيران إلى مقر البنزينة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
السيطرة علي حريق أشجار ومخلفات
السيطرة علي حريق أشجار ومخلفات
السيطرة علي حريق أشجار ومخلفات
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