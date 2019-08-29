سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 03:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

صور.. السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بجوار محطة بنزين بالأقصر

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:49 م
صور.. السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بجوار محطة بنزين بالأقصر السيطرة علي حريق أشجار ومخلفات
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال الحماية المدينة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، فى السيطرة على حريق بأشجار ومخلفات على بعد أمتار قليلة من إحدى محطات البنزين بمدينة البياضية، وذلك قبل وصول النيران إلى المحطة وحدوث كارثة حقيقة بالمدينة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب النيران فى مخلفات وأشجار علي بعد أمتار قليلة من محطة بنزين كبرى بمدينة البياضية، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداد النيران إلى مقر البنزينة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة علي حريق أشجار ومخلفات (1)
السيطرة علي حريق أشجار ومخلفات
السيطرة علي حريق أشجار ومخلفات (2)
السيطرة علي حريق أشجار ومخلفات 
السيطرة علي حريق أشجار ومخلفات (3)
السيطرة علي حريق أشجار ومخلفات 

الاقصر

اخبار الاقصر

السيطرة علي حريق في مخلفات بالاقصر

مدينة البياضية

الحماية المدنية بالاقصر

حريق اشجار ومخلفات بالبياضية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة