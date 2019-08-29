صور.. السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بجوار محطة بنزين بالأقصر

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب النيران فى مخلفات وأشجار علي بعد أمتار قليلة من محطة بنزين كبرى بمدينة البياضية، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداد النيران إلى مقر البنزينة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.