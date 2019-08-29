صور.. "أبو شحاتة" أشهر قرية للتوائم بالإسماعيلية.. وطبيب: بسبب العوامل الوراثية

الإسماعيلية – جمال حراجى

تشهد منطقة أبو شحاتة تابعة لأبوعطوة قرية نفيشة جنوب محافظة الإسماعيلية، لغطا كثيرا حول ظاهرة إنجاب التوائم فى هذه المنطقة بالتحديد، الأمر الذى جعلها قبلة للقنوات الفضائية والمهتمين، حيث أرجع البعض ظاهرة التوائم لانتشار أشجار المانجو فى هذه المنطقة، الأمر الذى نفاه الأطباء المتخصصون، مؤكدين أن السبب هو العوامل الوراثية واستخدام بعض الأدوية كمنشطات للسيدات للمساعدة على الحمل.

وعلى بعد 3 كيلومترات من مدخل قرية ابوعطوة يوجد شارع يسمى بأبوشحاتة وهو من الشوارع المشهورة بالقرية لوجود أكثر من حالة لولادة التوائم وشارع أبو شحاتة به تشكيلة من الأسر المصرية أغلبها قادمة من صعيد مصر وينتمون إلى قبائل عربية فى محافظات الصعيد يتزوجون من داخل العائلة، ونادرا ما تكون هناك زيجات من خارج العائلة وأيضا هناك اسر قادمة من محافظات الدلتا والشرقية.

ويوضح محمود عبده موظف ومقيم بشارع أبو شحاتة أن موضوع التوائم موجود بكثرة فى ابوعطوة بسبب حب الفتيات والسيدات لإنجاب التوائم وتناولهن المنشطات بكثرة لسرعة الإنجاب لأن التأخير فى الإنجاب يسبب مشكلة للأسرة وهناك حالات تنتهى بالطلاق أو الزواج من أخرى لكى تنجب.

زواج الأقارب



وتشير هبة عبد الحفيظ "أم كريم" من أهالى المنطقة لديها توأم كريم وعلاء، أنها متزوجة من أبن عمها من الصعيد، وظلت أكثر من 3 سنوات بدون أولاد ثم شاء العلى القدير أن تحمل بعد ترددها على الأطباء لمدة عامين ولا تعرف إذا كانت الأدوية التى كانت تتناولها منشطات أم لا لكن حدث الحمل وأنجبت طفلين، وتضيف أن هناك سيدات فى نفس المنطقة لم ينجبن رغم مرور أكثر من 5 سنوات على الزواج.

4 توائم بالمستشفى العام



وقال دكتور أحمد أخصائى النساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام، إنه فى شهر يونيو 2018 تم استقبال سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا مقيمة بمنطقة أبوعطوة، فى حالة وضع فى الشهر التاسع، مشيرًا إلى أن حالة الولادة تعد نادرة لسيدة تلد 4 توائم بحالة جيدة.

وقالت أم التوأم الأربعة وتدعى، فتحية إبراهيم والتى تبلغ من العمر 30 عاماً والمقيمة بمنطقة أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية، أننى متزوجة منذ سنتين زواج أقارب، وكنت أتابع طوال فترة الحمل فى عيادة النساء والتوليد بالمستشفى العام، وأخبرونى بعد عمل التحليل وأشعة السونار أننى حامل فى 4 توائم، وهو أول حمل لى بعد الزواج.

العوامل الوراثية



ويروى طبيب آخر عن سبب كثرة التوائم قائلا: إن تناول العقاقير المنشطة للسيدات بكثرة فى السنوات الأولى من الزواج والعوامل الوراثية هما السبب الرئيسى لولادة التوائم، مؤكدا على أن عددا كبيرا من السيدات يتناولن منشطات وخاصة عند تأخر الحمل وتعمل هذه المنشطات إلى زيادة النشاط داخل المبيض فيتم إكثار أكثر من بويضة فى الرحم وينتج عنه التوأم وأحيانا يكون هناك ثلاثة أطفال فى رحم السيدة وأيضا هناك ظاهرة الغيرة بين السيدات الريفيات وخاصة لو كانوا أقارب فيقبلن على تناول المنشطات وهناك أيضا العوامل الوراثية فى العائلات أو الأسر التى تتزوج من داخلها.