صدور 40 قرار غلق إدارى لمراكز بيع وتداول أدوية بيطرية غير مرخصة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية عن صدور 40 قرار غلق إدارى لمراكز بيع وتداول أدوية بيطرية غير مرخصة على مستوى إدارات المحافظة البيطرية المختلفة.

وأضاف بأنه قد قام بتكليف لجنة لتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن غلق مراكز بيع وتداول أدوية بيطرية لمخالفتها التعليمات.

وتوجهت اللجنة برئاسة الدكتورة جيهان عبد العزيز، للتنفيذ بعد التنسيق مع شرطة المسطحات وإدارة ميت سلسيل البيطرية، وتم الغلق لـ4 مراكز لبيع الأدوية البيطرية غير المرخصة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.