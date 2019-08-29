صحتك فى وصفة.. الموز والبيض لعلاج تقصف الشعر

كتبت فاطمة خليل

تقصف الشعر من المشاكل الشائعة التى تعانى منها كثير من النساء، ويمكن علاج تقصف الشعر بطرق طبيعية بدلاً من اللجوء للعناصر الكيماوية الموجودة فى الشامبو وغيرها، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل ماسك الموز والبيض لعلاج تقصف الشعر، وفقاً لموقع step to health.

الأشياء الشائعة التي تضر بصحة شعرك



-استخدام الحرارة الزائدة على شعرك مثل: المكواة والسشوار.

-التعرض للشمس.

-الصبغات وتلوين الشعر.

-استخدام الشامبو بشكل مفرط.

-استخدام الأكستنشن أو الباروكة.

ماسك الموز والبيض لعلاج تقصف الشعر



المكونات

1 موز.

1 بيضة.

3 ملاعق صغيرة من العسل.

3 ملاعق صغيرة من الحليب.

5 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

-امزجى الموز والبيض والعسل والحليب وزيت الزيتون حتى تحصلى على عجينة.

-ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

-شطف الشعر بالكثير من الماء.