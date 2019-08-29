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صحة الشرقية : 10 مليون لإنشاء مركز طبي في الحسينية بالشرقية

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:28 م
صحة الشرقية : 10 مليون لإنشاء مركز طبي في الحسينية بالشرقية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل صحة الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت مديرية الصحة بالشرقية ، تخصيص مبلغ 9  مليون 900 ألف جنيها لإنشاء المركز الطبى العام بمركز ومدينة الحسينية .

وكلف  الدكتور هشام شوقي مسعود ،  وكيل الوزارة ، الدكتور حامد خطاب مدير إدارة التخطيط ، إسماعيل الديداموني،  مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية ، و الدكتور مصطفى السيد مصطفى مدير الإدارة الصحية بالحسينية بتسليم قطعة الأرض التى سيقام عليها مبنى المركز الطبى العام بالحسينية للمقاول المنفذ للمشروع و البدء العمل ، علي ان يتم  التسلم  بعد الانتهاء من أعمال التشطيب خلال عام ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات بالمتابعة المستمرة للمشروع وتذليل أي عقبات لسرعة الانتهاء منه ، موضحا ،  أن الإدارة الصحية بالحسينية تقوم بتقديم الخدمة الطبية بأماكن مؤجرة منذ صدور قرار الإزالة للمركز الطبي بالحسينية في عام 2009 .

وفي سياق متصل ، انطلق اليوم التشغيل التجريبي لقسم الإستقبال والطوارئ الجديد بمستشفي كفر صقر المركزي تحت إشراف الدكتور  عبد الباسط خلاف مدير المستشفي ، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة القسم وإعادة الهيكلة والإصلاح والترميم به بتكلفة بلغت نصف مليون جنيه .

 والجدير بالذكر أنه جاري عمل التحضيرات والإعدادات اللازمة لإعادة إفتتاح العيادات الخارجية في ثوبها الجديد بعد إعادة تطويرها وترميمها وعمل التوسعات وزيادة بعض المداخل وأماكن الإنتظار للمرضي .

 


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