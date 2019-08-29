صحة الشرقية : 10 مليون لإنشاء مركز طبي في الحسينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية ، تخصيص مبلغ 9 مليون 900 ألف جنيها لإنشاء المركز الطبى العام بمركز ومدينة الحسينية .

وكلف الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل الوزارة ، الدكتور حامد خطاب مدير إدارة التخطيط ، إسماعيل الديداموني، مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية ، و الدكتور مصطفى السيد مصطفى مدير الإدارة الصحية بالحسينية بتسليم قطعة الأرض التى سيقام عليها مبنى المركز الطبى العام بالحسينية للمقاول المنفذ للمشروع و البدء العمل ، علي ان يتم التسلم بعد الانتهاء من أعمال التشطيب خلال عام ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات بالمتابعة المستمرة للمشروع وتذليل أي عقبات لسرعة الانتهاء منه ، موضحا ، أن الإدارة الصحية بالحسينية تقوم بتقديم الخدمة الطبية بأماكن مؤجرة منذ صدور قرار الإزالة للمركز الطبي بالحسينية في عام 2009 .

وفي سياق متصل ، انطلق اليوم التشغيل التجريبي لقسم الإستقبال والطوارئ الجديد بمستشفي كفر صقر المركزي تحت إشراف الدكتور عبد الباسط خلاف مدير المستشفي ، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة القسم وإعادة الهيكلة والإصلاح والترميم به بتكلفة بلغت نصف مليون جنيه .

والجدير بالذكر أنه جاري عمل التحضيرات والإعدادات اللازمة لإعادة إفتتاح العيادات الخارجية في ثوبها الجديد بعد إعادة تطويرها وترميمها وعمل التوسعات وزيادة بعض المداخل وأماكن الإنتظار للمرضي .