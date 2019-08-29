صحة الشرقية: إنشاء وحدة لقسطرة القلب بتكلفة 15 مليون جنيه

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه بلغت التكلفة الإجمالية لوحدة قسطرة القلب بمستشفى الزقازيق العام "إنشاءات، تجهيزات" لقسم القسطرة الجديد بالمستشفى حوالى 15 مليون جنيه، وهى قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية والجهاز المستخدم هو ماركة سيمينز، بتكلفة 12 مليون جنيه.

ويكمل الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب والقسطرة القلبية بكلية الطب جامعة الزقازيق، المشرف الفنى على وحدة القسطرة، أن الوحدة تجرى يوميا عمليات، مضيفا أنه حاليا يعكف على تدريب الأطباء بإجراء القسطرة العلاجية عن طريق شرايين الذراع وأساليب علاج توسيع الشرايين التاجية.

ويذكر أن مديرية الصحة، منذ بداية 2019 وخلال 6 أشهر ماضية، أجرت عدد 97 الف 689 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الحالى "6 أشهر"، بعدد 25 مستشفى ذلك نتيجة أعمال التطوير ورفع كفاءة أقسام الجراحة بالمستشفيات، مثل التشغيل التجريبى لقسم الجراحة الجديد بمستشفى أبو كبير المركزى بقوة 39 سريرا، وتدعيم المستشفيات الأخرى بالأجهزة والنواقص الطبية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن العمليات بلغت 11 ألف و740 عملية كبرى، والمتوسطة 6903 عملية، والصغرى عدد 4699 عملية، كما بلغت عمليات قسم الطوارئ عدد 39001 عملية، وعمليات ذات مهارة عدد 518 عملية، وعمليات صغرى بالعيادات عدد 34597 عملية.















