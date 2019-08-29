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شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الأسمنت عند 850 جنيها والحديد 11.900 للطن

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:00 ص
شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الأسمنت عند 850 جنيها والحديد 11.900 للطن صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء مستقرة داخل الأسواق مشيرة إلى أن هناك حالة من الركود فى المبيعات خلال تلك الفترة .

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت مستقرة بالأسواق، مشيرًا إلى أن السوق به فائض فى الإنتاج ساهم بشكل كبير فى ثبات الأسعار للمستهلكين.

وأضاف الزينى فى تصريح لليوم السابع، أن أسعار الحديد من المصنع تتراوح بين 11.000 – 11.890 للطن بينما تتراوح الأسعار للمستهلك، بين 11.350 – 11.900 للطن، مشيرا إلى أن أسعار الحديد قد تشهد انخفاضا قبل نهاية العام ، وأشار إلى أن متوسط سعر طن الأسمنت من المصنع يبدأ من 750 جنيها، فى حين يصل إلى المستهلك بسعر 850 جنيها للطن.

 


الحديد

الاسمنت

مواد البناء

اخبار اقتصاد

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