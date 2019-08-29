شعبة الذهب تحذر من تداول أسعار غير حقيقية للمعدن النفيس فى مصر

كتب إسلام سعيد

حذر إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، من تداول بع ض المواقع أسعار غير حقيقية للمعدن النفيس، وكذلك ترويج البعض بأن سعر الجرام سيصل إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن هذه التصريحات غير صحيحة ولم تصدر عن شعبة الذهب فى الغرفة.

وقال واصف فى بيان له اليوم، إن بعض الأشخاص من تجار الذهب غير المنضمين للغرفة التجارية، يدلون بتصريحات غير دقيقة وليس بها تحليل أو قراءة لوضع السوق، مما يتسبب فى حدوث اضطراب فى سوق الذهب، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى اخيتار من لهم حق فى الحديث عن وضع سوق الذهب.

وأضاف واصف، أن بعض الفضائيات استضافت شخصا روج الأسبوع الماضى بأن الذهب سيرتفع 30% قبل نهاية العام، رغم أن الشخص الذى أدلى بهذه التصريحات لا يمتلك محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

وطالب بأن يتم الاعتماد فقط على البيانات والتصريحات من شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، خاصة ما يتعلق بأسعار المعدن النفيس فى السوق المصرى.