شعبة الأحذية: السوق الإفريقى هدفا لتصدير المنتجات المحلية.. وأسعارنا انخفضت 10%

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة الأحذية ومنتجى الجلود، أن أسعار الأحذية وباقى المنتجات شهدت انخفاضا مع نهاية موسم الصيف، بسبب انخفاض أسعار الجلود عالميا ومحليا، كما أن التصدير على رأس أولويات الغرفة فى الوقت الحالى.

وقال شريف يحيي رئيس شعبة الأحذية ومنتجات الجلود، إن أسعار منتجات الجلود انخفضت بنسبة 10 – 20 % عن العام الماضى، وذلك بسبب انخفاض أسعار الجلود وأسعار صرف الدولار.

وأشار يحيى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن إنتاج مصر من الأحذية والحقائب الجلدية شهد تطورا كبيرا خلال العقد الأخير، مضيفا أن الإنتاج المصرى أصبح له سوق عالمى وأن التصدير خطوة هامة تبحث عنها الشعبة خلال الوقت الحالى من أجل تسويق المنتجات المحلية وخاصة فتح سوق فى إفريقيا .