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شاهد خطبة الجمعة مترجمة بـ20 لغة ووسيلة عالمية حول مفهوم الهجرة

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:41 م
شاهد خطبة الجمعة مترجمة بـ20 لغة ووسيلة عالمية حول مفهوم الهجرة وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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نشرت وزارة الأوقاف المصرية، خطبة الجمعة (مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر) مترجمة بلغات العالم، نصية، وبث فيديو، وصوتية للمكفوفين، وبلغة الإشارة للصم والبكم، وتصل الترجمات إلى 20 لغة ووسيلة.

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط  هنا.

لسماع الخطبة اضغـــط  هنا.

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط            هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط   هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط      هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط       هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط       هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط           هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة  الألمانية  اضغط       هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط            هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط       هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط          هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البمبرية اضغط          هنا

للاطلاع على نص الخطبة بالعربية يرجى الضغط  هنا.

أولًا :  للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط         هنا

ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط        هنا

ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط     هنا

رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط             هنا

خامسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط    هنا

سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط   هنا

سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط        هنا

ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط          هنا

تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط          هنا

عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط          هنا

الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط  هنا

الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط      هنا

الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط     هنا

الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط        هنا

الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط  هنا

السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا

السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط      هنا

الثامن عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البمبرية اضغط      هنا

 


وزاره الاوقاف

خطبه الجمعه

لغه الاشاره

مفهوم الهجره

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