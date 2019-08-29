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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية والبرنامج الزمنى لتنفيذه

الخميس، 29 أغسطس 2019 05:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية والبرنامج الزمنى لتنفيذه المونوريل
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع  كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية، وهو أول مونوريل يجرى تنفيذه فى مصر يبدأ من مدينة نصر رابطا القاهرة الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية، فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:

1ـ ما طول مسار المشروع؟

المشروع يمتد بطول 54 كم.

2ـ كم عدد محطات المشروع؟

يشمل 21 محطة علوية.

3ـ الشركات التى ستتولى تنفيذ هذا المشروع؟

تعاقدت الحكومة مع تحالف يضم شركات بومباردييه وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب لتنفيذ المشروع.

4ـ كيف سيتم تشغيل المشروع عقب تنفيذه؟

اتفقت الحكومة مع التحالف نفسه المنفذ للمشروع لإدارته وتشغيله عقب إنهاء تنفيذه لمدة 30 عامًا.

5ـ شكل المونوريل؟

المونوريل عبارة عن قطار مكهرب يسير على خط حديدى إحدى القضبان، ويكون على مسار علوى عبارة عن كوبرى ممتد لا يتضمن أى تقاطعات مرورية.

6ـ متى سيجرى البدء فى تنفيذ هذا المشروع؟

سيتم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع خلال أيام.

7ـ ما الجدول الزمنى لإنهاء تنفيذ هذا المشروع؟

سيجرى الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 34 شهرا.

8ـ السرعة التصميمة للمشروع عقب تشغيله؟

السرعة التصميمة للمشروع تبلغ 80 كم/س.

9ـ زمن الرحلة بطول مسار المشروع؟

سيجرى قطع مسافة الرحلة بالكامل من محطة الاستاد حتى العاصمة الإدارية فى 60 دقيقة.

10ـ تأثير تنفيذ هذا المشروع على حركة المرور فى القاهرة؟

سيساهم فى تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة، حيث سيربط مع شبكة مترو الأنفاق فى محطة الاستاد بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو.

11ـ المحطات التى سيتضمنها مسار هذا المشروع؟

الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائري الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية.


مونوريل

مونوريل العاصمة الادارية

العاصمة الادارية

مترو انفاق القاهرة

اخبار

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