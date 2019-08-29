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س و ج.. تعرف على رأى عمومية قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن حكم العلاوات الخمس

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:26 م
س و ج.. تعرف على رأى عمومية قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن حكم العلاوات الخمس وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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أكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، فأن ما جاء فى قرار الجمعية العمومية يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة، حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيًا لوزارة التضامن  حول رأى الجمعية العمومية لقسمى التشريع بمجلس الدولة بشأن حكم العلاوات الخمس.

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التضامن

التامينات الاجتماعية

الجمعية العمومية لقسمي التشريع بمجلس الدولة للعلاوات الخمس

علاوات الخمسة لاصحاب المعاشات

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