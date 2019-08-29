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سوريا وجمهورية القرم توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:39 م
سوريا وجمهورية القرم توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بشار الاسد
أ ش أ

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 وقعت سوريا وجمهورية القرم الروسية اليوم الخميس اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين؛ ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ61.
 
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن نائب رئيس حكومة جمهورية القرم جيورجي مرادوف أكد أهمية تعزيز التعاون الروسي السوري في كل المجالات، خاصة إعادة إعمار سوريا، مبينا أن هدف زيارته توقيع اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي بين البلدين والمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 التي تشهد زيادة في عدد المشاركين والشركات المشاركة في المعرض ما يضفي أهمية كبرى لهذا الحدث.
 
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل أن الاتفاقية جاءت بعد عام من التعاون بين البلدين، وشملت عدة مجالات منها إنشاء بيت تجاري يشكل قناة للتعاون من خلال استيراد وتصدير المنتجات بين سوريا والقرم، إضافة إلى تشكيل فرق عمل للتعاون في المجالات الاقتصادية المتنوعة خلال الفترة القادمة، وتعريز التعاون في مجال المعارض، وتبادل المشاركات، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وتأسيس شركة ملاحة للقطاع الخاص.
 
 

بشار الاسد

سوريا

القرم

جيورجي مرادوف

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