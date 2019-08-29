"سكاى نيوز": انسحاب مركبات عسكرية تابعة لحزب الإصلاح فى عدد من المناطق باليمن

إيمان حنا

انسحبت عشرات المركبات العسكرية التابعة لقوات حزب الإصلاح فى عدد من المحافظات اليمنية وهى زنجبار وشقرة في محافظة أبين، وفقا لتصريحات مصادر لقناة سكاى نيوز.

وأضافت المصادر، وفقا للقناة، أن قوات الحزام الأمنى فى اليمن تمكنت من دخول مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي اليمن، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات حزب الإصلاح التابعة للحكومة الشرعية.

وأفادت مصادر سكاي نيوز، أن قوات الحزام الأمنى سيطرت على الطريق الواصل بين محافظتي عدن وأبين بعد فرار جماعي لقوات حزب الإصلاح المنضوية تحت لواء الحكومة.

وذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية أن قوات الإصلاح شنت عمليات نهب واسعة طالت المرافق الحكومية في مدينة زنجبار بعد أن تكبدت خسائر في صفوفها.

وفي وقت سابق الخميس، سيطرت قوات الحزام الأمني على مدنية جعار في محافظة أبين، ودحرت قوات حزب الإصلاح من دوفس وشقرة في المحافظة.

ويأتي تقدم قوات الحزام الأمني في أبين بالتزامن مع إعلان سيطرتها على كامل مديريات محافظة عدن وتأمين مداخلها، بينما تتواصل عمليات التمشيط في المدينة.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بوصول قوات اللواء الثالث، المساندة لقوات العمالقة، إلى مشارف مدينة عدن من الجهة الغربية، قادمة من الساحل الغربي، للمشاركة في تأمين المدينة وتثبيت استقرارها.

كما وصلت تعزيزات كبيرة مدينة عدن، قادمة من عدة مناطق، فيما أفادت مصادر محلية بأن القوات محملة بجميع أنواع الأسلحة والمدرعات والأطقم العسكرية.

أما في محافظة لحج، فقد انتشرت قوات الحزام الأمني من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها، وأقامت عددا من نقاط التفتيش في مناطق عدة من المحافظة.

وعززت قوات الحزام الأمني انتشارها في مدن محافظة لحج وعلى مداخلها من أجل تأمينها من أي هجمات.