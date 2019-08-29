سقوط 40 تاجر مخدرات فى أكمنة مديرية أمن الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية، لضبط تجار وحائزى المواد المخدرة بأنحاء المحافظة، وتطهير بؤر المخدرات.

تمكن رجال المباحث من ضبط 40 متهما بحوزتهم 2300 جرام حشيش، و 260 قرص مخدر، و 35 جرام هيروين، بالإضافة إلى ضبط 2000 جرام من مخدر البانجو، و 640 جرام استروكس.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للاتجار بها، وترويجها على عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.