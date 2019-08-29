سقوط عاطل بحوزته ترسانة أسلحة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزته أسلحة نارية، الية وخرطوش، وأسلحة بيضاء، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تورط عنصر إجرامى، سبق اتهامه فى 8 قضايا "سلاح ، مخدرات ، إيصال أمانة ، تبديد، ضرب" فى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته بندقية آلية، بندقية خرطوش محلى الصنع، فرد خرطوش ، رشاش صوت ، و164 طلقة مختلفة الأعيرة ، 30 قطعة سلاح أبيض ، 9 عصى مختلفة الأشكال والأحجام ، 2سوط "كورباج" ، قيد حديدى ، قبضة من البلاستيك المقوى ، 2 قناع.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد اقتنائها واستخدامها فى التشاجر، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.