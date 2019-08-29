سقوط عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة السيارات واخفاء معالمها بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة السيارات وإخفاء معالمها بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطاراً مفادة أنه وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام اول، مفادها حيازة "ح. س. ع" ، 17 سنة، عاطل وبحوزته سيارة ماركة فيات برافو وقيامه بفك لوحاتها المعدنية في محاولة لإخفاء معالمها

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها وتبين أنها تحمل أرقام و ر ق 724 والمبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ جمال س، 64 سنة، بالمعاش ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بالاشتراك مع "ه. ح" ، 28 سنة، عاطل ومقيم مساكن أطلس ـ دائرة القسم فى تكوين تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بإسلوب " المفتاح المصطنع" وقيامهما بسرقة السيارة المشار إليها بذات الاسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المتهم الثانى وبحوزته السيارة رقم ج أ و 541 ماركة هيونداي إكسيل موديل 1994م والمبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ دولت م، 39سنة، موظفة، بمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات , واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.