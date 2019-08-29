سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 01:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سقوط عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة السيارات واخفاء معالمها بالسلام

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:25 م
سقوط عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة السيارات واخفاء معالمها بالسلام سيارات مسروقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة السيارات وإخفاء معالمها بالسلام، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطاراً مفادة أنه وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام اول، مفادها حيازة "ح. س. ع" ، 17 سنة، عاطل وبحوزته سيارة ماركة فيات برافو وقيامه بفك لوحاتها المعدنية في محاولة لإخفاء معالمها
 
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها وتبين أنها تحمل أرقام و ر ق 724 والمبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول  بلاغ جمال س، 64 سنة، بالمعاش ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
 
وبمواجهته بالمعلومات والتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بالاشتراك مع "ه. ح" ،  28 سنة، عاطل ومقيم مساكن أطلس ـ دائرة القسم فى تكوين تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بإسلوب " المفتاح المصطنع" وقيامهما بسرقة السيارة المشار إليها بذات الاسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المتهم الثانى وبحوزته السيارة رقم ج أ و 541 ماركة هيونداي إكسيل موديل 1994م  والمبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ دولت م، 39سنة، موظفة، بمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات , واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك  ملحقاً للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

امن القاهرة

تشكيل عصابى

السلام

سرقة سيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة