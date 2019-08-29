سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 07:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سفيرة مصر لدى المنامة فى ضيافة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:43 م
سفيرة مصر لدى المنامة فى ضيافة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار السفيرة المصرية فى ضيافة رئيسة هيئة البحرين للثقافة
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت الشيخة مى بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، فى مكتبها مساء اليوم، الخميس،  السيدة سهى رفعت، سفيرة مصر لدى البحرين، حيث تم تباحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثقافية ما بين البلدين الشقيقين.

ووفقا لجريدة الأيام البحرينية، أكدت الشيخة مى بنت محمد آل خليفة، على متانة الروابط التى تجمع البحرين ب‍جمهورية مصر العربية، مشيدة بالحضور المصرى فى الحراك الثقافى البحرينى، الذى كان آخره الحضور الفعّال لسفارة مصر فى مهرجان صيف البحرين 2019م.

وقدمت الشيخة مى، الشكر للسفيرة المصرية، على إيمانها بالعمل الثقافى وعلى دعمها الدائم لمشاريع وأنشطة هيئة الثقافة.

من جانبها هنّأت السفيرة سهى رفعت، الشيخة مى، على فوز مشروع "إحياء مدينة المحرّق" بجائزة الأغا خان للعمارة، مؤكدة أن ذلك يعكس رؤية واستراتيجية رئيسة الهيئة عبر القطاعين العام والخاص، كما أنها أثبتت أهمية العمل الثقافى عبر المحافظة على الإرث العمرانى للمدن القديمة والذى يروّج للمقومات الحضارية للأوطان.

وأعربت السفيرة عن استعدادها الدائم للتعاون مع هيئة الثقافة لتقديم أنشطة ثقافية تغنى الحراك الحضارى فى كلا البلدين.

 


مصر

البحرين

هيئة البحرين للثقافة والاثار

السفيرة المصرية لدى البحرين

سفيرة مصر فى البحرين

سهى رفعت

الشيخة مى بنت محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية البحرين يجتمع وقرقاش وقطان

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:09 م

تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:52 م

إنفو جراف..الأوراق المطلوبة لتسجل المواليد والوفيات فى البحرين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:45 م

تعرف على معايير الترقية والعلاوات التشجيعية الجديدة للموظفين فى البحرين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:24 م

طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية وشديد الحرارة فى البحرين

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:00 ص

50 مشروعا يتنافسون على جائزة أفضل مشروع تطوعى فى البحرين

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة