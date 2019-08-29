سفر وعودة 1444 مصريا وليبيا و 379 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1444 مصريا وليبيا و 379 شاحنة، فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1163 إلى الجانب الليبى، بينهم 328مصريا و835 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 281 بينهم 260 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 21 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية. وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 225 شاحنة وعودة 154 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.