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سفر وعودة 1293 مصريا وليبيا و 332 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:26 ص
سفر وعودة 1293 مصريا وليبيا و 332 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1293 مصريا وليبيا و 332 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1010 إلى الجانب الليبي، بينهم  333مصريا و677 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 283 بينهم 253 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 30 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 160 شاحنة وعودة 172  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 333 حكما قضائيا، وفحص 23 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 8 مسجلين خطر و 15 مشتبه فيهم، وتنفيذ 8 أحكام جنائية و 80 حكم جزئي و 66 أحكام مستأنفة و99 حكم بغرامات و 80 مخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.


محافظة مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

سفر الشاحنات والافراد

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