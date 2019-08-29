رحلة وجع.. سرطان الرئة خطف قلوبنا برحيل النمر الأسود فى 2005

كتبت نهير عبد النبى

"إن مقدرتش تضحك متدمعش ولا تبكيش" واحدة من أبرز الرسائل المفحورة فى ذاكرتنا مثلما ظلت أفلامه وأعماله الفنية فى قلوبنا دائما، رحل ولكن لن يرحل احساسه الذى علمنا الحب وشخصيته القوية التى جذبتنا لنشاهد اعماله مرارا وتكرارا، هو النمر الأسود والبيه البواب الذى لعب بالبيضة والحجر حتى خطف قلوبنا" الفنان الراحل أحمد زكى".



الفنان احمد زكى

وكرحيل الأحباب الهادئ المؤلم رحل عن عالمنا الفنان أحمد زكى فى عام 2005 أثر اصابته بواحد من ابرزالأمراض الخطيرة وهو "سرطان الرئة"،الذى أفقده القدرة على التنفس، حتى وصل إلى الكبد، وأصيب بالعمى لمدة أيام، وكانت هى الصدمة بالنسبة له فهو من الاشخاص التى تخشى المرض أو الألم فبمجرد اصابته بدور برد ولو بسيط يشعر بالقلق والتوتر الشديد، ولكن نتيجة إفراطه فى شرب السجائر اصيب بسرطان الرئة، هو ما قاله طبيبه الخاص.



احمد زكى

وفى التقرير التالى تعرف على المرض الذى حرمنا من الفتى الاسمر أحمد ذكى



الفنان

وفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن سرطان الرئة من الأمراض الخطيرة ليس لها سبب محدد ولكن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة به وهى:

1: الافراط فى التدخين أو التواجد فى أماكن بها مدخنون يزيد من خطر الاصابة بسرطان الرئة.

2:التعرض للمواد الكيميائية والرذاذ الذى يؤثر على صحة الجهاز لتنفسى ويسبب سرطان الرئة.

3:العوامل الوراثية التى تزيد من خطر الاصابة بسرطان الرئة.

وهنا تظهر على المريض بعض الاعراض ومنها"السعال الشديد، ضيق فى التنفس، بحة فى الصوت، ألم فى الصدر، فقدان الوزن، ألم فى العضلات والمفاصل "، وهى من الاعراض التى أصيب بها الراحل أحمد زكى قبل وفاته.

ويكون علاج سرطان الرئة حسب حالة المريض سواء بالعلاج الدوائى والاشعاعى أو الكيميائى وبعض الحالات تحتاج للتدخل الجراحى.