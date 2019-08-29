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رحلة "جريتا تونبرج" عبر الأطلسى لنيويورك تستغرق 16 ساعة.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:18 م
رحلة "جريتا تونبرج" عبر الأطلسى لنيويورك تستغرق 16 ساعة.. تعرف على التفاصيل حريق الغابات
إنجى مجدى

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بعد رحلة استمرت 15 ساعة لعبور المحيط الأطلنطى على متن يخت صديق للبيئة، وصلت جريتا تونبرج، الناشطة السويدية ذات الـ16 عاما، إلى نيويورك لمواصلة حملتها الخاصة بقضية التغير المناخى.

وبحسب صحيفة التايمز، البريطانية، الخميس، فإن تونبرج، التى ستشارك فى قمة الأمم المتحدة للمناخ، سبتمبر المقبل، رفضت السفير إلى نيويورك بالطيارة حيث حصلت على عرض من بحار ألمانى لنقلها علة متن يخت يعمل بالطاقة الشمسية والرياح حيث ينعدم فيه استخدام الكربون.

وسافرت تونبرج ،  مع والدها ناثان جروسمان، وهو صانع أفلام وثائقية، وطاقم من بينهم بيير كاسيراجى، ابن شقيق امير موناكو، ألبرت. وجاءت رغبة الناشطة الصغيرة بعدم السفر عبر الطيران للترويج لقضية تغير المناخ وضرورة تقليص استخدام الكربون الذى يسفر عن الانبعاثات الضارة.


تغير المناخ

نيويورك

المناخ

جريتا تونبرج

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