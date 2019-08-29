رجل أعمال كويتي يرصد ملياري دولار للاستثمار في سوريا

كتب: مدحت عادل

يجرى عبد الحميد دشتي رجل الأعمال الكويتي، لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في السوق السورية.

وأعلن رجل الأعمال الكويتي عزمه ضخ استثمارات تقدر بنحو ملياري دولار في سوريا، عن طريق طرح مشروعات استثمارية تنموية متنوعة وفقا لما نقله موقع "أخبار سورية والعالم"، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات من المقرر تنفيذها في المرحلة المقبلة، فيما لم يشر رجع الأعمال الكويتي إلى القطاعات التي ينوي رجل الأعمال الاستثمار فيها مستقبلا.

وتستعد سوريا لعقد فعاليات معرض دمشق الدولي، في إطار سعيها لتوفير فرص النجاح والترويج للمناخ الاستثماري، وأجرت هيئة الاستثمار السورية بكادرها الفني والإداري والاستشاري بجولة ميدانية إلى جناح الهيئة للاطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات للجناح "مكتبية – فنية – تقنية – ترويجية" ولوضع اللمسات الأخيرة لاستكمال ما تم إغفاله، وتحضيره بالشكل الأمثل للارتقاء بأساليب وطرق التسويق والترويج للعملية الاستثمارية التي اعتمدتها، والآليات الجديدة المستخدمة لتقديم أفضل الخدمات.

وتصل المساحة الإجمالية المخصصة للهيئة نحو 60 متراً مربعاً بزيادة الضعف عن العام الماضي، وهو ما يمكنها من استيعاب ممثلي النافذة الواحدة في الجناح، حيث يتم الإعداد والتحضير لنقل خدمات الهيئة كافة إلى جناحها المذكور خلال فعاليات المعرض.