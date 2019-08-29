ربة منزل تقتل زوجها بطعنة في القلب بعد شهرين من الزواج بقرية بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

استقبل مستشفي الأحرار بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، جثة لعامل من قرية الشبانات مصابا بطعنة نافذة بالقلب، وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين قيام زوجته بإرتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما بعد شهرين من الزواج، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" حسن ج ف" 26 سنة عامل مقيم الشبانات دائرة مركز شرطة الزقازيق، لمستشفي الأحرار، مصابة بطعنة في القلب.

وتبين من التحريات الأولية، قيام " فاطمة م ك" 22 سنة زوجة المجني عليه بإرتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما وتبين أنهما متزوجان منذ شهرين، وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق برئاسة المقدم أحمد متولي، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب محمد صديقي، من ضبط الزوجة، وإخطار النيابة العامة.