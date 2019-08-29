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رئيس نيجيريا بقمة "تيكاد": نتطلع لعلاقات مثمرة بين اليابان والقارة الإفريقية

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:30 ص
رئيس نيجيريا بقمة "تيكاد": نتطلع لعلاقات مثمرة بين اليابان والقارة الإفريقية الرئيس النيجيرى محمد بخارى
كتب محسن البديوى

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أكد الرئيس النيجيرى محمد بخارى، خلال كلمته بقمة "تيكاد" المنعقد بطوكيو، فى الجلسة الثالث، بعنوان "حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص"، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن: "هذه القمة فرصة لنتحدث ونعمل مع الأطراف المعنية بالقطاع الخاص، وأتطلع للمزيد من العلاقات المثمرة بين اليابان وإفريقيا".

وواصل: "بلادنا تواجه الكثير من التحديات أبرزها النقص الشديد فى مجال الطاقة، ونسعى لمزيد من النمو، وهذا المؤتمر يأتى فى توقيت خطير، حيث تحتاج نيجيريا لهذا النوع من المنتديات لجلب مزيد من الاستثمارات".

ودعا المستثمرين اليابانيين للاستثمار فى بلاده، قائلًا إن هناك العديد من المشروعات فى مجال الطاقة والغاز وصناعة السيارات والزراعة الرعاية الصحية والتكنولوجيا الإلكترونية.


نيجيريا

محمد بخارى

افريقيا

اليابان

قاره افريقيا

مصر

اخبار

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