رئيس غانا يتوقع تحقيق بلاده أسرع معدل نمو اقتصادى على مستوى العالم عام 2019

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توقع رئيس غانا "نانا أكوفو آدو" أن يحقق اقتصاد بلاده أسرع معدل نمو على المستوى العالمى عام 2019 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن حكومته نجحت فى استعادة الانضباط المالى فى إدارة اقتصادها خلال العامين ونصف الماضيين.

وأضاف رئيس غانا - فى كلمة أمام الجلسة الموسعة لقمة التيكاد السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية اليوم الخميس أن كافة المؤشرات تؤكد أن اقتصاد غانا يسير على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن النتائج الاقتصادية الإيجابية التى تحققت جاءت نتيجة التزام حكومته بتحسين بيئة الاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للنمو.

وأوضح أن حكومته أقرت إجراءات لخفض الضرائب كحافز لتعزيز النمو السريع للقطاع الخاص، منوها بأن غانا ودول القارة الأفريقية ينبغى عليها استيعاب الدروس الناجمة عن معجزة دول شرق أسيا الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس غانا إلى أن دول شرق أسيا وخاصة اليابان حققت أسرع معدلات نمو اقتصادى فى العالم خلال الفترة من عام 1965 حتى عام 1990 نتيجة اعتمادها على القطاع الخاص وتوفيرها البيئة المواتية لنموه واستثماراته.

ولفت إلى أن غانا تتخذ حاليا خطوات للسير على نفس مسار دول شرق أسيا من بينها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى لجذب استثمارات القطاع الخاص.